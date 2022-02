Sérgio Moro defende reformas “sem volta ao passado”

Durante reunião na Associação Comercial do Paraná em Curitiba







O advogado Sérgio Moro, presidenciável do Podemos, defendeu nesta semana, em Curitiba, um conjunto de reformas no estado brasileiro “sem continuidade e volta ao passado”. Moro disse ainda que o país precisa de “propostas realistas”, conciliando “responsabilidade fiscal com responsabilidade social”.

O ex-juiz participou de uma reunião na ACP (Associação Comercial do Paraná), em Curitiba, proposta pelo empresário Wilson Picler, membro do Conselho Serro Azul.



Da reunião com o empresariado, participaram também o presidente da ACP, Camilo Turmina; os senadores Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e Flávio Arns; a presidente nacional do Podemos, deputada Renata Abreu (SP); o deputado Galo e o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Augustinho Zucchi. No encontro, Álvaro Dias foi confirmado na presidência estadual do Podemos.

“As taxas de juros no Brasil estão entre as mais elevadas do mundo, sem falar na substituição tributária, que é adrenalina na veia. Paga-se os impostos antes de colocar a mercadoria no estoque da loja, imposto recolhido antes de sair do fornecedor. Os tributos sobre consumo no Brasil são leoninos”, disse Turmina ao pré-candidato.