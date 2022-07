Prefeitura fez “trilha piloto” neste sábado em Santo Antônio

Obra será aberta ao público em breve

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente, está reativando a trilha ecológica no Parque Ecológico Platinense.

Na tarde deste sábado, 23, foi realizada uma trilha teste com a participação de alguns membros do COMMA (Conselho Municipal do Meio Ambiente) ,e também do prefeito José da Silva Coelho Neto e sua esposa, Mônica.

Tem aproximadamente dois quilômetros e será aberta ao público juntamente com a inauguração da nova sede da secretaria, que está em construção na entrada do Parque.