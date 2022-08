Prefeitura leva vacina na zona rural de SAP

Imunização nos bairros do campo do município

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta semana o projeto “Vacinação Itinerante”, no qual profissionais de Saúde levarão vacinas para a população dos bairros rurais sem acesso à vacinação.

O projeto contará com escala fixa de vacinação, com datas e horários específicos nos bairros Monte Real, Platina, Conselheiro Zacarias e Taquaralzinho. (Confira a programação abaixo). O serviço será realizado em um veículo com geladeira portátil e contará com o trabalho técnico de enfermagem. Não será necessário fazer agendamento.

Para receber a vacina, os moradores precisam ter um documento de identificação com foto, cartão SUS e o cartão de vacinação. O projeto disponibilizará todos os tipos de imunizações para todas as idades, com exceção apenas da BCG que é obrigatório o agendamento nas salas de vacinas das UBS. Os moradores que são atendidos no posto de saúde da Vila Claro também serão contemplados com o projeto, pois a UBS do bairro não possui sala de vacinação.

“Essa medida nos permite a ampliação das ações e dos serviços de saúde até a zona rural, facilitando o acesso, evitando filas e contribuindo com a saúde da população dos bairros mais distantes da cidade”, comentou o prefeito José da Silva Coelho Neto.

Confira a programação completa:

➖UBS VILA CLARO

Toda segunda-feira das 08h às 11h e toda sexta-feira das 13h às 16h

➖PLATINA

Toda segunda-feira das 13h às 16h e toda sexta-feira das 08h às 11h

➖MONTE REAL

Toda quinta-feira das 08 às 11:30h e das 13 às 16h

➖CONSELHEIRO ZACARIAS

Toda 1ª e 3ª terça feira do mês, das 8h às 11h

➖ TAQUARALZINHO

Toda 2ª e 4ª quarta feira do mês das 08h às 11 horas.