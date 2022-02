Prefeitura de Santo Antônio convoca aprovados em concurso

Novo processo seletivo tem edital de lançamento previsto para ainda este mês e provas para abril

A prefeitura de Santo Antônio da Platina realizou a convocação de 33 habilitados no último concurso público, realizado em 2016. Foram chamados 15 aprovados para o cargo de serviços gerais, seis para motorista, seis professores, cinco técnicos de enfermagem e um agente comunitário de saúde. As convocações foram publicadas no Diário Oficial do Município(Os platinenses não precisam pagar para publicação em jornal de papel).

De acordo com o secretário municipal de gestão, Joubert Alves Brito, as convocações estavam suspensas nos últimos dois anos devido a pandemia e a Lei Complementar 173 que impedia o chamamento de servidores efetivos do setor público pelo poder executivo. “A partir deste ano estamos fazendo as chamadas necessárias para completar o quadro efetivo da administração que está bem defasado. Com o novo concurso que sairá em breve, esperamos gradativamente ocupar as vagas necessárias para o melhor andamento dos serviços públicos”, declarou.

O novo concurso da prefeitura tem edital de lançamento previsto para ainda este mês e provas em abril. Serão abertas 37 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior.