Prefeitura de Jacarezinho elabora projeto de reformulação em TI

Fazendo um levantamento da real situação do nosso parque tecnológico

Com a pandemia do coronavírus e a necessidade de distanciamento social os serviços públicos à distância, ou digitais, ganharam um novo status – deixaram de ser uma modernidade para se transformarem em algo essencial, fundamental para o bom desempenho das administrações públicas. Foi pensando nisso que o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), determinou que fosse elaborado o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) no município.

“Por meio do PDTI, estamos fazendo um levantamento da real situação do nosso parque tecnológico, constatando a necessidade de melhorar nossa estrutura de rede lógica, o inventário dos equipamentos que necessitam ser atualizados para dotar as secretarias e departamentos da capacidade operacional desejada”, explica o prefeito. “Com esse diagnóstico, teremos o norte, o objetivo a ser alcançado e como fazer para chegarmos lá, sempre pensando em melhorar o atendimento e a satisfação do contribuinte, seja na agilidade, economizando recursos materiais e humanos, ou disponibilizando à população o acesso a todos os serviços das secretarias municipais”, pontua Palhares.

Objetivo do PDTI – Encarregado de coordenar os trabalhos de elaboração do PDTI, o secretário municipal de Administração, Jaílton Isaac de Paula esclarece que se trata de um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação (TI), que visa a atender às necessidades de informação de um órgão ou entidade para um determinado período.

“O PDTI é um documento de extrema importância para que investimentos em TI sejam realizados pela Prefeitura. O Plano permite uma visão objetiva e estratégica para atualizar a infraestrutura de TI, adequá-la ao uso de novas tecnologias, e diminuir riscos de obsolescência, falhas técnicas ou ameaças contra a segurança da informação”, destaca o secretário. “Após a elaboração e discussão interna enviaremos um projeto de lei à Câmara Municipal para debate com os vereadores”, completa.

Reestruturação da Prefeitura -A Prefeitura de Jacarezinho conta hoje com uma estrutura de rede totalmente integrada, com todas as secretarias interligadas por fibra óptica, até o Distrito de Marques dos Reis, proporcionando um atendimento eficiente à população.

“Muitos serviços de atendimento à população estão disponibilizados na internet, visando comodidade, evitando que o cidadão precise vir a prefeitura presencialmente. Está sendo providenciada, em paralelo, uma descentralização dos serviços nos bairros, para as pessoas que ainda não dispõem de acesso à internet ou a recursos tecnológicos, possam acessar os serviços de forma remota a partir de postos de atendimento próximos de suas casas”, revela De Paula. “Estamos em processo de finalização e aprovação do nosso PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação), e com ele vamos reestruturar nossa capacidade tecnológica para dar as respostas adequadas às exigências da sociedade”, conclui o Secretário.