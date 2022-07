Prefeitura de Ibaiti faz obra e recupera aterro

Medida prevê melhorar segurança dos moradores

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos está trabalhando na recuperação do aterro que liga os bairros João Edmundo de Carvalho e Cohapar. O trecho é uma via importante que liga as ruas Treze de Maio e Áureo Pinheiro de Moura, no Bairro Cohapar com as ruas João Alfredo Costa, Alcebíades Rodrigues de Melo, Zeferino de Araújo Bueno e Jonas Teixeira, no Bairro Cohapar.

Devido às chuvas nos últimos anos e com o grande volume de água, os tubos subterrâneos do aterro se deterioraram e romperam. Antes no local, passava um córrego a céu aberto. Com o transbordo da tubulação e o excesso do volume de água, em períodos chuvosos, havia infiltrações e alagamentos, prejudicando o tráfego de pessoas e veículos causando insegurança viária no local.

Como existe algumas residências abaixo do nível do aterro e para evitar transbordo e alagamentos em períodos chuvosos, foram retirados toda tubulação antiga que será substituída por aduelas de concreto (que são peças retangulares, abertas com encaixe que tem como finalidade melhorar os sistemas de drenagem em vias urbanas, rodovias e canalizações de córregos).

Após os serviços de canalização, serão refeitas toda a compactação do aterro com base reforçada de pedra e replantio de gramas nas encostas e construção de pavimentação, calçadas e sinalização viária para oferecer mais segurança aos moradores dos bairros próximos.