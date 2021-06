Prefeitos do NP se reúnem com comandante-geral da PM

O Comandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, esteve com 15 prefeitos do Norte Pioneiro nesta quarta-feira (23) para fortalecer a parceria da Polícia Militar com as prefeituras e tratar sobre demandas de segurança pública. O encontro ocorreu na sede do 2º Batalhão, em Jacarezinho.

O coronel Hudson abriu a reunião e explicou sobre a questão da extra jornada, da perspectiva do concurso público para a contratação de 2,4 mil novos soldados da PM e do Corpo de Bombeiros, a vinda de novas viaturas e o projeto de reestruturação da Patrulha Rural. O Comandante do 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), tenente-coronel Hilberaldi, e o Comandante do 2º Batalhão da PM, major Casstelo Branco, também participaram da reunião.

“Faço questão de vir ao Interior do estado e nas unidades da Polícia Militar para saber quais são as dificuldades e as sugestões para melhora tanto na qualidade de vida do nosso policial militar quanto no serviço prestado à população”, disse o coronel Hudson.

Participaram da reunião os prefeitos das cidades de Jacarezinho, Ribeirão do Pinhal, Cambará, Wenceslau Braz, Carlópolis, Santana do Itararé, Salto do Itararé, São João do Boa Vista, Ibaiti, Conselheiro Marinck, Tomazina, Santo Antônio da Platina, Jaboti, Pinhalão, Siqueira Campos, Guapirama, Joaquim Távora e Quatiguá.

“Tivemos o privilégio de conversar com quase todos os prefeitos da região, o que mostra o respeito que eles tem com a Polícia Militar. Depois dessa reunião veremos o que pode ser feito dentro da solicitação de cada prefeito”, destacou o coronel.

Os prefeitos apresentaram algumas demandas ao Comando da PM e agradeceram o esforço do 2º Batalhão nas ações prestadas diariamente, inclusive com as operações de Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) para coibir o descumprimento das medidas sanitárias.

Depois da reunião, o coronel Hudson conversou com a equipe de Operações com Cães do 2º Batalhão, os quais tem desempenhado um papel estratégico no combate aos crimes, principalmente contra o tráfico de drogas, graças ao emprego dos cães de faro que auxiliam nas abordagens policiais e aumentam a eficiência das ações.