Prefeito Zé Maria faz um “adesivaço” para Romanelli e Toninho

Apoio à reeleição dos deputados estadual e federal

O prefeito Zé Maria (Pros) está convidando os moradores de Loanda para apoiar e votar na renovação dos mandatos do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e do deputado federal Toninho Wandscheer (Pros) nas eleições de 2 de outubro. “Tenho a grata satisfação de convidar quem nos apoia e, principalmente, apoia o desenvolvimento da nossa querida Loanda, a votar para eleger candidatos que têm compromisso com toda a população. Eu apoio o Romanelli e o Toninho”, disse Zé Maria.

“Vamos adesivar os carros e mostrar que os loandenses apoiam os candidatos comprometidos com o progresso do nosso Município”, reitera o prefeito da cidade de 25 mil habitantes no Noroeste do Paraná.

Loanda, afirma Romanelli, tem recebido recursos estaduais que contribuem para o crescimento da cidade e também para o desenvolvimento regional. O deputado estadual cita o investimento de R$ 11,4 milhões para a adequação do Aeroporto Attílio Accorsi para receber o programa Voe Paraná.

“É um grande avanço para a região. Este investimento é estratégico para diversos municípios”, aponta Romanelli destacando o potencial da indústria metalmecânica de Loanda. “Temos uma parceria forte com o deputado Romanelli, e que está trazendo muitos resultados para a cidade”, afirma o prefeito Zé Maria. Outra obra importante, destaca ele, será o prolongamento da Avenida Brasil.

Habitação — Zé Maria anunciou ainda a aprovação do projeto para construção de mais um conjunto habitacional, com 34 moradias populares, na Vila União. “Teremos uma novidade nesse programa, que contará com maiores subsídios por parte dos governos federal e estadual”, informa o prefeito. Segundo ele, parte do subsídio do governo federal pode chegar a até R$ 27.361,00, para cada família e do governo do Estado em até R$ 15.000,00.

“Com esses descontos, por meio de subsídios, o mutuário terá uma parcela bem pequena e não necessitará de entrada para financiamento da casa própria. Agradecemos ao governador Ratinho Júnior e ao nosso deputado estadual Romanelli, por mais essa importante conquista”, reforça.

Municipalista — “Romanelli significa obras, apoio, desenvolvimento para as cidades paranaenses. Quem o apoia recebe em dobro. Ele é um deputado sempre presente que não vai às cidades só em época de eleição. É muito difícil acompanhar o ritmo de trabalho do Romanelli, um obstinado pelo municipalismo”, destaca Zé Maria.

O deputado estadual aponta que a instalação da Escola de Soldados da Polícia Militar do Paraná, em Loanda, vai representar o avanço na segurança pública na região noroeste. “Lutamos muito para o aumento do efetivo policial em Loanda e toda a região. Agora, com a formação de soldados na cidade, o Noroeste pode contar com mais segurança e policiamento”.

Em outra ponta, o prefeito entregou recentemente os documentos de regulamentação da doação de terrenos a empresas instaladas no Parque Industrial de Loanda. Segundo Zé Maria, a medida teve apoio do deputado Romanelli e garante incentivos à geração de emprego e renda na cidade, além de facilitar a atração de novos empreendimentos.

Mais obras — “Essas são as primeiras autorizações para lavratura de escritura e retirada de cláusula resolutiva, entregues aos empresários que foram atendidos com doações de terrenos nos Parques Industriais de Loanda. É uma antiga demanda das empresas, que no passado receberam os lotes da prefeitura e tinham como encargos a realização de obras de infraestrutura, como galeria de águas pluviais e asfalto, bem como a construção do empreendimento”, disse o prefeito.

O deputado estadual ainda defende a municipalização de dois trechos urbanos da rodovia PR-182, que vai permitir os investimentos necessários em infraestrutura nas avenidas Brasil e Getúlio Vargas. A rodovia passa pelo centro da cidade e as obras no trecho são de responsabilidade do DER (Departamento de Estradas e Rodagem).

“Com a municipalização, a prefeitura de Loanda poderá fazer a revitalização das duas avenidas que cortam a cidade, que vão receber investimentos de cerca de R$ 2,8 milhões”, explica Romanelli. O Estado encaminhou projeto de lei à Assembleia Legislativa com a proposta de municipalizar 4,1 quilômetros da PR-182. Com a medida os trechos hoje conservados pelo DER passam a ser de responsabilidade da prefeitura.

Zé Maria acrescenta que os dois trechos têm 1,85 e 2,316 quilômetros – mais de quatro mil metros que serão revitalizados e conservados pela prefeitura. “É uma obra para transformar Loanda, garantir a expansão das duas avenidas e melhorar o fluxo de trânsito com segurança aos motoristas e pedestres”.