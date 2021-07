Prefeito Germano entrega ambulância à Siqueira Campos

Vai atender o Balneário da Alemoa a partir desta quinta-feira

O prefeito Luiz Henrique Germano, vice Paulo Cesar leite dos Santos, ‘Paulão’, secretária de saúde Valeriane Guidio Ferreira, estão nesta quinta feira, dia 1º de julho na UBS (Unidade Básica de Saúde), do Balneário da Alemoa às 15,00 horas, para fazer a entrega oficial de uma ambulância nova.

A vinda da ambulância para a UBS do Balneário vai atender a comunidade com motorista fixo durante as 24,00 horas nas demandas de urgências e emergências para hospitais, a necessidade desse transporte será avaliado pelos profissionais da saúde. A conquista é mais um compromisso assumido pelo prefeito Germano em seu plano de governo. Outras para municípios da região continuam no mesmo padrão.

Outros projetos como a perfuração de mais um poço artesiano, para suprir a falta de água na comunidade, está seguindo os tramites legais para a execução da obra, a vinda de medicamentos diários, através de veículo, também está sendo analisado pela secretária de saúde. Esse procedimento depois de efetivado será de grande valia para a comunidade alemoense que hoje tem que se deslocar para o Posto Central da cidade para retirada de medicamentos (Agência Criativa/David Batista).

