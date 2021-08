Prefeito e secretário padronizam programa em Ibaiti

O prefeito Dr. Antonely Carvalho e o secretário Municipal de Saúde, Leandro Moreira dos Reis, se reuniram nesta semana, com a equipe de profissionais da área para falar sobre o programa Previne Brasil.

Durante o encontro, com os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e agentes de saúde que prestam serviços nas Unidades de Saúde do município, o chefe do executivo discorreu sobre a importância do cadastramento e alimentação dos dados dos pacientes no programa e-SUS do Ministério da Saúde, durante os atendimentos.

O programa e-SUS Atenção Primária é uma estratégia para reestruturar as informações da Atenção Primária em nível nacional. Esta ação está alinhada com a proposta mais geral de reestruturação dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde, entendendo que a qualificação da gestão da informação é fundamental para ampliar a qualidade no atendimento à população.

O Programa Previne Brasil está vinculado ao programa e-SUS e foi criado para reestruturar a forma de enviar recursos aos municípios para investir nos cuidados básicos em Saúde.

A iniciativa equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Primária (eAP), com o grau de desempenho assistencial das equipes somado a incentivos específicos, como ampliação do horário de atendimento (Programa Saúde na Hora), equipes de saúde bucal, informatização (Informatiza APS), equipes de Consultório na Rua, equipes que estão como campo de prática para formação de residentes na APS, entre outros tantos programas.

Um dos componentes que fazem parte da transferência mensal aos municípios é o pagamento por desempenho. Para definição do valor a ser transferido neste componente, serão considerados os resultados alcançados em um conjunto de indicadores que serão monitorados e avaliados no trabalho das equipes (eSF/eAP).

Esse modelo tem como vantagem o aumento, no registro, das informações e da qualidade dos dados produzidos nas equipes. É importante, portanto, que as equipes se organizem para registrar e enviar periodicamente seus dados e informações de produção.

As reuniões com as equipes de Saúde aconteceram na Casa da Cultura.