Jacarezinho: covid infecta prefeito

Mas sem problemas sérios e em tratamento domiciliar

O prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares (foto) está doente, infectado pela Covid-19. Na manhã desta quinta-feira, dia 20, conversou com o npdiario e se mostrou disposto.

Ele, inclusive, participou de forma online da audiência sobre pedágio promovida na cidade também hoje de manhã.

Palhares (PSD) tem 40 anos e sempre cuidou de sua saúde. Teve febre um dia apenas, e, disposto, despacha em sua residência. Mas, ao mesmo tempo permanece em quarentena, descansando e tranquiliza a população, amigos e familiares, “estou bem e em tratamento”, disse.