Prefeito de Ibaiti pede ajuda da população para doar sangue

Destinado ao Hemepar de Jacarezinho que atende a região

A Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue/Hemepar de Jacarezinho está precisando de doadores de sangue.

As doações poderão ser feitas nas terças, quartas e sextas-feiras das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. E nas quintas-feiras das 13h30 às 16h30.

A unidade de Jacarezinho abastece 22 municípios do Norte Pioneiro, de abrangência da 19ª Regional de Saúde, e é fundamental ter os estoques abastecidos para eventuais emergências onde pacientes necessitem de transfusão.

Para ser doador, é necessário comparecer na Unidade de Coleta portando documento com foto, não estar em jejum e ingerir bastante líquido antes da doação e não ter consumido bebida alcóolica nas últimas 12 horas.

O Hemepar de Jacarezinho está localizado na Rua Coronel Cecílio Rocha, 425, Centro, tel. (43) 3525-1395.

O prefeito de Ibaiti Dr. Antonely Carvalho, que também é médico, pede a ajuda da população ibaitiense na Campanha de Doação de Sangue para a unidade do Hemepar de Jacarezinho. O prefeito solicita a todas as pessoas que possam colaborar com a campanha de doação de sangue.