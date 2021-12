Prefeito aplaude Procon de Jacarezinho por liderança

Unidade teve maior índice proporcional de atendimento no Estado durante 2021

O Procon de Jacarezinho é o campeão de atendimentos proporcionais entre todas as unidades do Paraná durante 2021, segundo dados disponibilizados no site do Procon Estadual referentes a este ano.

Para o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, os números do Procon reforçam o compromisso do município em manter os serviços à população neste ano de pandemia. “O Procon tem um serviço de extrema importância e manter esses atendimentos durante a pandemia foi fundamental para que essas quase 4 mil pessoas que buscaram ajuda pudessem ter a garantia de seus direitos de consumidor preservados”, elogia.

Levando em consideração a população de Jacarezinho e o número de atendimentos realizados, o Procon de Jacarezinho apresenta números que o colocam em primeiro lugar de forma absoluta no comparativo a todas as outras unidades do Estado, com grande vantagem para os demais.

Do começo de janeiro até 18 de novembro, quando os dados foram contabilizados, o Procon de Jacarezinho realizou 0,926 atendimentos por habitante durante o período. Para se ter uma ideia, o segundo lugar neste levantamento está a unidade de Sarandi, que teve 0,485 atendimentos por habitante em 2021, ou seja, praticamente a metade do índice alcançado pela equipe de Jacarezinho.

Em números globais, foram registrados 3.644 atendimentos no Procon de Jacarezinho. Entre as unidades dos municípios com menos de 50 mil habitantes, nenhuma chegou sequer a metade deste número. Ainda a título de comparação, Londrina, que tem uma população quase 15 vezes maior que a de Jacarezinho, viu seu Procon realizar 4.367 atendimentos neste ano.

De acordo com Maiara Guimarães, diretora geral do Procon de Jacarezinho, os números expressivos da unidade podem ser atribuídos ao empenho da equipe e também a utilização do aplicativo WhatsApp para atendimentos durante a pandemia.

“O Procon é um serviço que tem a capacidade de mudar a vida das pessoas para melhor. E é isso que buscamos aqui, sempre priorizando o direito do consumidor e buscando o entendimento entre as partes envolvidas. Mesmo quando não podia ter o atendimento presencial, fazíamos pelo WhatsApp”, avalia.

Maiara, que é advogada, ingressou no Procon como estagiária há 14 anos, e depois passou no concurso da prefeitura, se tornando funcionária efetiva e peça fundamental na unidade. A continuidade no serviço também é apontada como um dos fatores de sucesso.

“A sequencia sem dúvida permite este trabalho a longo prazo que vem rendendo bons resultados para a população. Mesmo em um ano tão complicado conseguimos manter números importantes de atendimento ”, completa a diretora do Procon.

Além do serviço regular, neste ano a equipe do Procon de Jacarezinho ainda participou da realização de dois mutirões de renegociações de dívidas, promovendo o acordo para centenas de clientes e seus credores, e até de ações de fiscalização presencial na defesa dos direitos dos contribuintes.