Pré-candidata à presidência vem ao Paraná (vídeo)

Convite feito pelo deputado Anibelli Neto(presidente do MDB paranaense)

A senadora Simone Tebet, do MDB, que vem tendo atuação de destaque na CPI da Covid-19, virá a Curitiba em novembro. A senadora aceitou o convite feito pelo deputado Anibelli Neto, presidente do MDB paranaense, para participar de um evento da Juventude do partido.

O convite foi feito recentemente em Brasília, quando Anibelli, junto com o deputado federal Sérgio Souza, levaram à direção nacional a documentação da recente convenção que os elegeu novos dirigentes do partido.

O entusiasmo com o desempenho de Tebet que Anibelli até arrisca dizer que ela “é um grande nome” para disputar as eleições presidenciais do ano que vem pelo MDB. Tebet gravou vídeo ao lado do presidente d JMDB, Eduardo Ferreira, garantindo sua presença no encontro de Curitiba.

O vídeo, Tebet afirma que o encontro é uma grande oportunidade para discutir não só as eleições do ano que vem, mas a democracia “neste momento tão delicada da história do Brasil”. O MDB está na ponta da mesa. Do protagonismo deste caminho que vamos fazer como a terceira via. É hora de pensar no futuro do Brasil nem voltar atrás nem continuar como está(Texto: Roseli Abrão).