PP reforça bancada federal com deputado Evandro Roman

Está no segundo mandato; foi árbitro da CBF e da Fifa e secretário de Esportes do Paraná

O PP do Paraná anunciou nesta quinta-feira (10) a chegada de mais um deputado federal: Evandro Roman (foto acima). Com a confirmação a bancada do partido na Câmara passa de dois (Ricardo Barros e Osmar Serraglio) para cinco parlamentares. Além de Roman, já confirmaram a entrada na legenda Christiane Yared e Pedro Deboni Lupion.

Evandro Roman assina a filiação neste sábado (12) no evento com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira; do ministro-chefe da Casa Civil, senador Ciro Nogueira; do líder do governo Bolsonaro, deputado Ricardo Barros; do líder do PP na Câmara, deputado André Fufuca e do governador Carlos Massa Ratinho Jr (PSD). O ato será no Jockey Club do Paraná, a partir das 8h.

O deputado federal Evandro Roman está no segundo mandato na Câmara Federal. Foi árbitro da CBF e da Fifa e secretário de Esportes do Estado do Paraná.

O deputado estadual Guto Silva, pré-candidato ao Senado, também é festejado pela filiação. Na foto abaixo, os políticos com o presidente em Brasília.