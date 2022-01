Portal da Assembleia Legislativa traz informação e transparência

No site o cidadão encontra todas as informações do dia a dia da Casa de Leis

Dinâmico e com todas as informações oficiais do que acontece no Poder Legislativo estadual. Assim é o portal da Assembleia Legislativa do Paraná, um dos mais modernos do Brasil e que também amplia os mecanismos de transparência com total confiança.

De forma rápida, o site pode ser acessado de computadores, notebooks, celulares e tablets, atendendo às necessidades de todas as plataformas digitais.

Na primeira tela, o usuário confere as principais notícias do dia, visualiza as fotos, os podcast e pode acompanhar, através da Pesquisa Legislativa, o andamento dos projetos e leis estaduais.

Pelo site ainda é possível acompanhar as transmissões ao vivo das sessões plenárias, sessões solenes, audiências públicas e das reuniões da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Em um clique o usuário pode conhecer os deputados eleitos acessando sua biografia, notícias, leis criadas, fotos e vídeos.

Também é fácil acompanhar a Ordem do Dia (pauta de projetos que serão votados pelos deputados na sessão plenária); a Pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a agenda semanal dos eventos e das audiências públicas, todos na tela inicial do portal.

Com comandos fáceis e acessíveis, na aba Transparência, qualquer pessoa tem acesso às receitas e despesas, compras e licitações, gastos com pessoal, controle de presença e votações dos deputados e um link direto à Central de Atendimento ao Cidadão.

O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB), destacou a facilidade para que o cidadão acompanhe, até pelo celular, o trabalho dos deputados e fiscalize onde é aplicado o dinheiro público. “Desenvolvido sem custos pela Diretoria de Comunicação, com o suporte da Tecnologia da Informação da Assembleia, o portal é mais uma ação para ampliar a transparência nesta Casa. Estamos oferecendo à população uma forma inovadora de acompanhar o trabalho dos 54 deputados”, afirmou Traiano.

O primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), lembrou que a Assembleia assume o protagonismo no aprimoramento da administração pública ao implantar total transparência, uma comunicação inovadora e um rigoroso controle de gastos. Neste sentido, o site complementa este trabalho. “Nosso site dá um passo importante para oferecer mais transparência aos atos da Assembleia, sempre com a ideia de facilitar o acesso do cidadão, aumentando a interação”, disse Romanelli.

O site também possibilita ao cidadão participar das decisões que impactam a vida dos paraenses sugerindo projetos e leis. No site o usuário ainda encontra os links para acessar as redes sociais da Casa de Leis como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e Flickr.

Hotsites

Ainda na tela principal, o usuário encontra banners para acessar o aplicativo Agora é Lei, a Procuradoria da Mulher, o Guia de Enfretamento à Covid-19 e o Manifesto do Pedágio que também possuem hotsites próprios.

Na aba Destaques é possível acessar os projetos especiais que aproximam ainda mais o cidadão da Assembleia Legislativa, como o Assembleia no Enem, com mais de 800 vídeo-aulas gratuitas e cartilhas de exercícios; e o Geração Atitude, com a programação da caravana que espalha cidadania pelo Paraná. Também estão lá o Parlamento Universitário, que simula a rotina dos deputados com alunos do ensino superior, assim como as atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo como cursos e palestras. E no Conheça a Assembleia Legislativa há um panorama da história do Parlamento e dos principais espaços da Casa.

Acesse o site e acompanhe o seu deputado, fiscalize e participe: http://www.assembleia.pr.leg.br/