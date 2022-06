PL prevê utilidade pública à uma ONG protetora de animais

Iniciativa do deputado estadual Cobra Repórter

O vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), apresentou, nesta quarta-feira (08), um projeto de lei que concede o título de utilidade pública à Organização Não-Governamental Sociedade Protetora dos Animais da cidade de Santo Antônio da Platina.

A entidade, mais conhecida como ONG Mundo Cão, é uma instituição que existe desde 2014. Segundo o texto do projeto de lei, ela sempre cumpriu o seu papel de entidade filantrópica e beneficente sem fins lucrativos, atendendo situações de vulnerabilidade de animais, defendendo seus direitos e prestando auxílio para manutenção da saúde e da vida animal.

“Impedir e reprimir atos de crueldade contra nossos queridos animais são os objetivos desta instituição. Sua rede de proteção tem foco também para o cuidado de animais abandonados garantindo-lhes conforto e atenção até que seja providenciada acomodação adequada. Orientar a população para o cuidado com os animais é outra atividade desta instituição”, ressaltou o deputado Cobra Repórter.

O projeto destaca que a ONG Mundo Cão é merecedora do título de utilidade pública, pois ajuda em muito a atividade do Estado no cumprimento de suas obrigações, principalmente, no que tange em ajudar na execução da política de defesa dos direitos dos animais envolvendo a sociedade por intermédio de conscientização contra os maus-tratos e abusos, tendo bons resultados.