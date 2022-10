Petistas platinenses fazem manifestação

No sábado pela manhã pedindo votos para Lula

Neste sábado, dia 15, filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores promoveram manifestação na esquina das ruas Rio Branco e avenida Oliveira Motta, na Feira Livre de Santo Antônio da Platina.

O local foi chamado de Espaço Democrático em defesa das liberdades políticas.

A eleitora ou o eleitor que não votou no primeiro turno das Eleições 2022 – que ocorreu em 2 de outubro – pode e deve votar no segundo turno, marcado para o próximo dia 30(domingo). Para isso, basta estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, ou seja, o título de eleitor não pode estar cancelado nem suspenso.

No primeiro turno, dos mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, cerca de 123 milhões compareceram às urnas, o que equivale a quase 80% do eleitorado apto. O índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo da média registrada em pleitos anteriores.

A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição; por isso, é possível votar no segundo pleito mesmo não tendo comparecido ao primeiro.

O próximo presidente da República será um dos dois candidatos: Jair Messias Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, em 12 estados, haverá disputa para o cargo de governador.