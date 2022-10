Pedro Lupion terá agora o quarto mandato

Com mais de 109 mil votos no pleito do último dia dois

Assim que confirmada sua reeleição à Câmara Federal, no domingo à noite (2), o deputado Pedro Lupion (PP) já agradeceu os 109.043 votos obtidos. Ele foi deputado estadual duas vezes e em 2023 assumirá o segundo como federal.

“Obrigado amigos, obrigado Paraná, por cada município que passei, cada pessoa que me recebeu, pelo apoio, carinho e palavra recebida durante nossa campanha. Minha gratidão eterna a todos e, em especial, aqueles que estiveram envolvidos diretamente na campanha”, comemorou.

O deputado acompanhou a apuração do resultado no comitê de campanha, em Santo Antônio da Platina, estava reunido com familiares, lideranças, equipe, amigos, apoiadores e não escondeu a emoção da sua reeleição à Câmara Federal.

Lupion foi o 13º deputado federal mais votado do Paraná e o segundo do partido Progressistas, ficando logo atrás do deputado eleito Tião Medeiros, que fez 109.344.

O parlamentar reeleito foi o mais votado em 18 cidades do estado. Recebeu votação expressiva em importantes municípios como: em Arapongas,14.066 votos, Santo Antônio da Platina, 9.282 e Jacarezinho 5.398 votos. “Gratidão enorme que só faz aumentar meu respeito, carinho e responsabilidade pelo Norte Pioneiro e todas cidades parceiras”.

Pedro Lupion também comemorou os mais de 16 mil votos conquistados em relação ao pleito de 2018, ano em que foi eleito deputado federal pela primeira vez, com 92.300 votos. “É gratificante esse reconhecimento dos paranaenses que acompanham nosso trabalha em Brasília que me confiaram seus votos para continuarmos com o nosso compromisso, em benefício dos paranaenses”, destaca o deputado.

O atendimento aos municípios é uma das principais bandeiras de Pedro Lupion. Em seu primeiro mandato, em Brasília, é comum estar sempre acompanhando seus prefeitos ou lideranças nos ministérios ou se reunindo para atender as principais demandas de seus municípios parceiros.

Até julho deste ano, o parlamentar totalizou mais de R$ 1 bilhão em recursos viabilizados para as cidades que atende nas mais variadas áreas. Valor somado aos dois mandatos anteriores como deputado estadual.

As Conquistas – Foram R$ 31 milhões em recursos que chegaram nos municípios para atender a saúde municipal. Recursos que permitiram o investimento no combate à COVID, na compra de respiradores e na saúde básica das cidades. Pedro Lupion é o autor da emenda, de mais de R$ 1 milhão, que garantiu a compra, de aparelhos para pessoas com deficiência auditiva. Mais de 1790 aparelhos que devem zerar as filas de procura nos municípios da 18ª e 19ª regionais de saúde do Norte Pioneiro do Paraná.

Para melhorar a infraestrutura urbana foram R$ 613.308.493,2 para as cidades. Na educação, mais de R$ 51milhões investidos nas escolas e no transporte escolar dos estudantes.

Lupion também trabalha fortemente em favor do agronegócio, das cooperativas, do produtor rural e pelo direito Constitucional à legitima defesa do cidadão de bem.

Segundo turno – O deputado federal reeleito que é vice-líder do governo Jair Bolsonaro já está empenhado no segundo turno das eleições presidenciais para buscar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

“Serei um incansável para levar a importância de reelegermos nosso presidente. Pedir o voto para que o país continue avançado, para o nosso Brasil do direito de propriedade, da livre iniciativa e do fortalecimento das famílias. Não podemos retroceder e deixar que o Brasil seja destruído, enfatiza Lupion.

