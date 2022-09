Pedro intensifica campanha em todo Paraná

wwwwwwww

Concorrendo à reeleição como deputado federal, Pedro Lupion (PP) intensificou a campanha eleitoral nas últimas semanas.

Ele participou do comício em Curitiba com o presidente Jair Bolsonaro(PL) e o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSD), número 55678 na urna eletrônica nas eleições de 2 de outubro, participou nesta quinta-feira, 1º de setembro, do lançamento da campanha do deputado federal Pedro Lupion (PP) em Bandeirantes, cidade do Norte Pioneiro. “Os moradores de Bandeirantes sabem que podem contar sempre comigo em qualquer situação, nos bons e maus momentos, estarei sempre presente na cidade”, disse.

“Pedro Lupion trabalha em Brasília e eu trabalho em Curitiba. Eu tenho acesso direto ao governador Ratinho Júnior e Pedro é vice-líder do governo, tem acesso direto com o presidente Jair Bolsonaro. Isso tudo facilita e agiliza a nossa atuação para poder trazer benefícios porque o povo de Bandeirantes não está atrás de discurso político, o povo de Bandeirantes quer resultado e é o que nós temos feito”, completou.

Entre os temas citados nos discursos, Bolsonaro falou sobre o legado da gestão para o agronegócio, citou a parceria da ministra da Agricultura Tereza Cristina, destacou o trabalho da Frente Parlamentar Agropecuária, da Câmara Federal e os projetos aprovados no Congresso.

“É o maior e melhor governo para o agro da nossa história, com desenvolvimento das atividades agropecuárias do país — tanto para os pequenos como os grandes produtores, assim como para as cooperativas. Nunca tivemos uma parceria tão grande. O presidente Bolsonaro fala a mesma língua que nós”, disse Lupion.