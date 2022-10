Pedida agilidade na apuração de crimes envolvendo crianças

Cobra Repórter preside a Comissão de Defesa dos Direitos

O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (CRIAI), da Assembleia Legislativa, deputado Cobra Repórter, solicitou, por meio de ofício, a urgência na apuração de dois fatos envolvendo crianças.

O primeiro é de um homem de 62 anos, que foi preso na região metropolitana de Curitiba, suspeito de se passar por policial federal para cometer estupro e produzir pornografia infanto-juvenil.

O segundo caso ocorreu em Maringá, onde um homem, de 25 anos, aparece em vídeo, levando um cigarro aceso até a boca do filho pequeno, de apenas 4 anos. Segundo a polícia, no vídeo gravado pelo suspeito é possível ver um prato com drogas em cima do fogão. Na sequência, o homem oferece um cigarro aceso para o menino.

“Dois casos que nos chocam e estamos pedindo rigor nas investigações. Para que os fatos sejam apurados com urgência e que, ao final, esta Comissão seja informada das providências tomadas. Temos que proteger nossas crianças e garantir que os culpados sejam punidos após a apuração dos fatos”, destacou Cobra Repórter.