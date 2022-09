Paulo Martins reage ao pedido do PT/PR

Nomes de suplentes estavam menores do que o exigido na propaganda

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cumpriu neste sábado, dia três, mandados de busca e apreensão no comitê do candidato ao senado Paulo Martins (PL) e na casa do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil).

A Justiça Eleitoral buscava materiais de campanha “irregulares” depois de pedido da federação “Brasil da Esperança”, comandada pelo partido de Luis Inácio Lula.

“A propaganda está irregular diante da desconformidade entre o tamanho da fonte do nome do candidato a senador relativamente a dos suplentes”, disse à Justiça o advogado do PT.

Paulo Martins, candidato apoiado por Jair Bolsonaro e Carlos Massa Ratinho Junior reagiu: