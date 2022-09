Paulo Martins é recebido com festa em manifestação

No Centro Cívico na Capital de todos os paranaenses

A celebração do 7 de Setembro levou uma multidão às ruas de todo o Paraná. Em Curitiba, as festividades aconteceram no Centro Cívico e contaram com a presença de várias autoridades, como o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL-PR),o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Senado.

Além dos desfiles militares da Semana da Pátria, que não aconteciam há dois anos, por conta da pandemia, houve atos de apoio a Bolsonaro, que reuniram famílias inteiras, sem quaquer tipo de confusão.

“É importante a gente mostrar que o povo está na rua, que ama a nossa bandeira, que ela é verde e amarela e não vermelha”, avaliou Paulo Eduardo Martins, que foi recebido com muita alegria pelos cidadãos durante a passagem pelo Centro Cívico. Para a advogada Alice Rocha, o voto em Paulo Martins já está decidido: “Porque eu acredito que a gente precisa mudar. A gente precisa de alguém que seja de direita, declaradamente de direita e que acredite nas mesmas coisas que eu acredito.”

Paulo Eduardo Martins, que teve 180% de crescimento em comparação entre a Pesquisa do Paraná Pesquisas divulgada nesta terça-feira (06/09) e a do Ipec, de 23/08, sente que a campanha, de fato, decolou.

“Eu sinto nas ruas, em cada evento, em cada cidade do Paraná que tenho passado. Não sou muito adepto de pesquisas, porque acho que o termômetro é esse aqui, com o povo na rua, mas é inegável que dá pra chegar lá. E o apoio de cada um que me conhece e divulga o meu nome para o vizinho, o amigo, o parente, é o que vai fazer a diferença”, avaliou o candidato, que conta ainda com o apoio declarado do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Outro dado que chamou a atenção na comparação entre os levantamentos do Paraná Pesquisas e do IPEC foi que a diferença entre o candidato que lidera, e Paulo Eduardo Martins, que era de 31 pontos percentuais em agosto, baixou para 20. No levantamento do Paraná Pesquisas, há ainda outra situação interessante: na pesquisa espontânea, aquela em que os eleitorEs não recebem o nome dos candidatos, a diferença entre o primeiro colocado e Martins é de pouco mais de 7%.

Para o comerciante André, que fez questão de tirar uma foto com o candidato do presidente Jair Bolsonaro, é hora de mudar e de colocar Paulo Eduardo Martins no Senado.“Eu acompanho esse cara aí há 4 anos. E tudo o que ele fala é a mesma coisa que eu penso. Que ele continue sempre assim. Liberdade pra todos”, afirmou convicto.

***IPEC: Levantamento ouviu 1.200 pessoas entre os dias 19 e 21 de agosto e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais e para menos . O nível de confiança, de 95%. Registro: PR‐07859/2022

***Paraná Pesquisas: O levantamento foi realizado entre os dias 31 de agosto e 05 de setembro, em 62 cidades do Paraná, com 1.410 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2,7 pontos percentuais. Registro PR-09990/2022.