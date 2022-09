Paulo Leonar comenta sobre suas propostas à saúde

Incluindo melhorias na maioria dos hospitais do Norte Pioneiro

Ele é candidato a deputado federal pelo PP. Sobre saúde, lembra que “toda mãe sabe a dificuldade de criar os filhos. Ganhar é só o começo, mas não menos importante, que mãe não gostaria de ter seu filho ou filha nascendo na própria cidade? Sem grandes deslocamentos. Para quem está grávida, qualquer tempo a mais pode ser muito perigoso”, diz, porque em Wenceslau Braz, conseguiu em sua gestão recursos para essa obra tão necessária os brazenses: o centro cirúrgico e a maternidade, anexo ao Hospital São Sebastião.

“Nós deixamos o caminho pronto para que Wenceslau Braz se torne um polo regional em saúde para todo o Norte Pioneiro, podemos ampliar ainda mais os recursos para nossa região. É meu compromisso com todas as mães do Norte Pioneiro”, assinala.

Além, pretende destinar emendas para Raio-X, equipamentos em geral nas unidades de saúde.

Paulo Leonar tem 39 anos, mora em Wenceslau Braz, casado com Cris, tem dois filhos (Paulo Otávio e Maria Vitória). Graduado em Ciências Contábeis pela UFPR e pós-graduado em Finanças. Funcionário do Banco do Brasil há 15 anos e também imobiliarista. Prefeito de Wenceslau Braz na ( gestão 2017-2020).