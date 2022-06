Parque Urbano revitaliza Lago São Luiz em Cornélio Procópio

Projeto em torno de R$ 2 milhões

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta segunda-feira, 6, a revitalização do Parque Urbano e do Lago São Luiz em Cornélio Procópio. “É uma obra que vai valorizar o lago e permitir um amplo espaço de lazer. É também um exemplo de gestão ambiental e a preservação de áreas de fundo de vale”, disse.

O projeto que está orçado em R$ 2 milhões. Romanelli, o prefeito Amin Hannouche (PSD) e a vice-prefeita Angélica Olchaneski (PSB) visitaram o espaço na última semana. Os recursos para a a construção do parque foram viabilizados pelo deputado junto ao Governo do Paraná e a liberrados pelo IAT (Instituto Água e Terra).

O prefeito Amin Hannouche avalia que Cornélio Procópio recebe uma obra que serve como fomento ao turismo. Ele lembra que a cidade tem atrativos, tanto na área urbana quanto rural, e ressalta que o programa Voe Paraná conecta a cidade com os principais destinos turísticos do Estado.

Segundo a vice-prefeita, um dos destaques da obra é a plataforma sobre o lago, unindo as duas margens, por onde as pessoas poderão passear. “O processo de revitalização do lago foi feito para atender toda a família procopense. A proposta é tornar o lago mais atrativo e agradável para a convivência de todas as pessoas, de todas as idades”, afirma.