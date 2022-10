Parceria entre Alep e AMP fortalece municípios

Primeiro secretário e Presidente das instituições ajustam união

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) e o presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Jesuítas, Júnior Weiller (MDB), oficializaram nesta terça-feira, 11, convênio para o Desenvolve Paraná – Governo 5.0. O evento, realizado pela AMP, com apoio do Sebrae e Governo do Estado, será no Hotel Rafain Palace, em Foz do Iguaçu, de 16 a 18 de novembro e deve reunir pelo menos três mil pessoas, entre prefeitos, secretários, vereadores e gestores das 399 cidades do Paraná.

“Vamos debater o desenvolvimento sustentável do Paraná e os desafios que temos para 2023, em um grande encontro com lideranças de todo o Estado. A AMP e os prefeitos paranaenses podem contar sempre com a Assembleia Legislativa”, disse o parlamentar.

“Mais uma vez, a Assembleia Legislativa é parceira dos municípios paranaenses; Vai ser um evento fantástico, onde teremos a oportunidade de trocar experiências com o Governo do Estado e de apresentar os programas e projetos para 2023. Mais uma vez muito obrigado à Assembleia Legislativa e seus deputados, por entenderem a essência dessa causa tão importante para o desenvolvimento dos municípios”, reforçou o presidente da AMP.

O presidente da Câmara Municipal de Jesuítas, vereador Rogério Jorge (PSD), também acompanhou o presidente da AMP na visita à Assembleia Legislativa do Paraná (foto).

Governo 5.0 — Durante três dias, o Desenvolve Paraná vai reunir autoridades municipais, estaduais e federais no debate de programas que promovam o crescimento social e econômico dos municípios paranaenses.

Romanelli apontou também o debate para estimular os pequenos e médios negócios locais, por meio da geração de empregos e renda nas microempresas, com aporte da Fomento Paraná. “Vamos ampliar o diálogo entre gestores públicos e o setor privado e debater quais ações podem ser desenvolvidas pelos agentes políticos na construção de melhorias para a administração pública. Juntos, vamos fortalecer ainda mais o Paraná”, avaliou

O encontro foi suspenso nos últimos dois anos por conta da pandemia da Covid-19 e retorna esse ano, com uma agenda municipalista, com foco no desenvolvimento local e sustentável.