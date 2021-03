Representa um quinto de todo país; veja abaixo quantas foram nas duas Regionais do NP

Com alta adesão dos municípios, o Estado fechou o primeiro fim de semana da campanha Vacina Paraná de Domingo a Domingo com a aplicação de 129.412 doses do imunizante contra a Covid-19. Com essa grande força-tarefa, que contou com mutirões no sábado (27) e no domingo (28) em 231 cidades, o Estado se aproxima da marca de 1 milhão de paranaenses vacinados.

De acordo com o vacinômetro da Secretaria de Estado da Saúde, 933.836 pessoas dos grupos prioritários já foram vacinadas, sendo que 213.614 receberam a dose de reforço. Até a tarde desta segunda-feira (29), 1.147.450 doses tinham sido aplicadas no Estado. Das 1.727.850 vacinas recebidas pelo Paraná do Ministério da Saúde, 1.726.479 já foram enviadas pelo Governo do Estado às 22 Regionais de Saúde e, posteriormente, aos municípios.

Quase um quinto de todas as doses aplicadas no Brasil no fim de semana foi em um paranaense. Informações do consórcio de veículos de Imprensa mostram 650.341 doses de vacina foram aplicadas no sábado e no domingo no País.

“A nossa orientação é que os municípios acelerem a vacinação para imunizar o maior número de pessoas, com aplicações todos os dias de semana, de domingo a domingo, sem interrupção. Quanto mais paranaenses estiverem vacinados, mais rapidamente conseguiremos vencer essa pandemia”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O objetivo do Estado, explicou Ratinho Junior, é aumentar a escala de aplicação para que, em abril, todas pessoas com 60 anos ou mais sejam vacinadas, para então incluir novos grupos prioritários, como policiais e professores. “Algumas cidades já estão vacinando o público a partir de 65 anos, mas a ideia é vacinar cada vez mais rápido. O sistema de saúde do Paraná é bastante organizado. Tendo vacina, conseguimos aplicar de forma muito célere”, disse.

REGIONAIS – A 2a Regional de Saúde (Metropolitana), que tem o maior público a ser imunizado, foi também a que mais vacinou no fim de semana.

No sábado e no domingo, 16 cidades da regional participaram do mutirão e aplicaram 36.607 doses. A 15a RS (Maringá) também se destacou, com a aplicação de 11.232 doses nos dois dias.

Com a vacinação do fim de semana, quando 6.846 doses foram aplicadas, Maringá já vacinou 11% da sua população, chegando a imunizar 44.673 pessoas. O governador Ratinho Junior e o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, acompanharam, no domingo, o mutirão na cidade e também em Apucarana.

“Neste momento estamos gastando todo o estoque da primeira dose, enquanto trabalhamos com o Ministério da Saúde a garantia da segunda. O importante é ampliar o espectro de vacinados, para diminuir rapidamente os casos que precisam de internação médica”, afirmou Beto Preto. “Com o esforço dos municípios paranaenses, o trabalho de prefeitos e secretários municipais de saúde, conseguiremos chegar logo a uma boa porcentagem da população paranaense imunizada”, ressaltou.

Também se destacaram na vacinação do fim de semana a 3a RS (Ponta Grossa), com 9.056 doses aplicadas, a 9a RS (Foz do Iguaçu), com 6.935 doses, 17a RS (Londrina), com 6.546 doses, 1a RS (Paranaguá), onde todos os sete municípios aderiram e vacinaram 5.836 pessoas, 8a RS (Francisco Beltrão), com a aplicação de 5.682 doses, 14a RS (Paranavaí), com 5.580 doses, e 19a RS (Jacarezinho), que aplicou 5.031 doses.

Confira quantas doses foram aplicadas no fim de semana por Regional de Saúde

1a RS – Paranaguá – 5.836

2ª RS – Metropolitana – 36.607

3ª RS – Ponta Grossa – 9.056

4a RS – Irati – 1.411

5a RS – Guarapuava – 2.736

6a RS – União da Vitória – 1.707

7a RS – Pato Branco – 2.242

8a RS – Francisco Beltrão – 5.682

9a RS – Foz do Iguaçu – 6.935

10a RS – Cascavel – 4.495

11a RS – Campo Mourão – 4.777

12a RS – Umuarama – 5.421

13a RS – Cianorte – 2.026

14a RS – Paranavaí – 5.580

15a RS – Maringá – 11.232

16a RS – Apucarana – 4.390

17a RS – Londrina – 6.546

18a RS – Cornélio Procópio – 1.743

19a RS – Jacarezinho – 5.031

20a RS – Toledo – 3.675

21a RS – Telêmaco Borba – 1.955

22a RS – Ivaiporã – 329

Total – 129.412