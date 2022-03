Palácio Iguaçu (governo estadual) iluminado com cores da Ucrânia

A ação simbólica no edifício mais representativo do Estado reforça a solidariedadedo governo paranaense com o povo ucraniano e a esperança de que o diálogo e as negociações diplomáticas resultem no fim do conflito, iniciado há oito dias com a ofensiva militar deflagrada pela Rússia naquele país.

O Paraná abriga grande número de imigrantes vindos da Ucrânia. Há mais de 100 anos, os ucranianos vieram para o Estado e se fixaram, em sua maioria, na região de Prudentópolis. Hoje, quase 500 milvivem no Paraná. É o maior número fora do seu país de origem.