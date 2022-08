Pai e filho podem cumprir mandatos juntos no Paraná

Toninho e Alisson Wandscheer apoiam reeleição de Ratinho Junior

A eleição 2022, no Paraná, começou com uma direção diferente. Os sonhos e as esperança dos paranaenses estão fervendo. Muitos diziam que o Paraná não teria mais nomes fortes na política por mais de 20 anos. Mas essa realidade mudou , com o lançamento da campanha dos Wandscheer “surgiu uma nova esperança”, dizem os apoiadores.

“O Paraná quer e o Brasil precisa”, afirmam lideranças. O propósito foi lançando, um ano de política difícil, o povo do Paraná elegerá pessoas que têm compromisso com as regiões.

Mais de 4 mil pessoas foram à Fazenda Rio Grande, base eleitoral mais forte dos Wandscheer, Toninho e Alisson, pai e filho, emocionaram o público com suas historias contadas no telão.

“Vamos vencer juntos, com seriedade, fazendo uma campanha propositiva, de cidade em cidade, olho no olho, pedindo o seu voto de confiança! Eu, o Alisson Wandscheer Deputado Estadual e o Carlos Massa Ratinho Junior Governador trabalhando por um Paraná melhor para todos”, afirmou o deputado federal Toninho Wandscheer (PROS).

Várias autoridades compareceram ao evento, como prefeitos, deputados, secretários municipais. O governador enalteceu a importância do trabalho do deputado federal Toninho Wandscheer para o crescimento local, além de pedir para que a população traga à ALEP Alisson Wandscheer: “Preciso do Alisson na Assembléia legislativa para fortalecer o nossos projetos e o governo”.

Ele têm bases também no Norte Pioneiro (Colaborou: Hora Brasilia).