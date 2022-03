Orlando Pessuti ressalta o aniversário de 56 anos do MDB

Ex-governador relembra ícone da sigla

Ex-governador, ex-vice-governador e ex-deputado Orlando Pessuti (foto de quando visitou estande do Npdiario na Efapi) escreveu texto sobre a data:

Fundado em 1966 por um dos maiores defensores da democracia no Brasil, Ulysses Guimarães, nosso partido MDB completa seus 56 anos neste 24/03/22.

São 56 anos de muita resistência e luta por um país mais forte e justo, uma trajetória que trilhei junto com o partido, pois logo aos 13 anos, ainda um menino lá em Jardim Alegre, dei início à militância no partido e nele permaneço até hoje. Foi no MDB que construí minha carreira política e venci sete disputas eleitorais, 5 de Deputado Estadual e 2 de Vice-Governador. É pelo MDB que quero continuar contribuindo para melhorar a vida das pessoas, dessa vez no Senado da República.

Tenho muito orgulho em fazer parte deste partido e defenderei as bandeiras que acreditamos até o fim! É com a força que o MDB demonstrou ao longo dos anos que vamos continuar construindo um Paraná e um Brasil desejado por todos, próspero, livre e moderno.

Parabéns MDB, pelos seus 56 anos de luta por democracia e liberdade! Que esta história continue sendo contada por muitas gerações.