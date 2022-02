Orlando Pessuti assume fundação e pode disputar Senado este ano

Atende apelo principalmente da militância, prefeitos, vereadores e lideranças

Orlando Pessuti (foto) está de volta, com saúde, revigorado e disposto a auxiliar o MDB. Assume nesta terça-feira, dia 15, a presidência da Fundação Ulysses Guimarães no Estado do Paraná e é pré-candidato do partido ao Senado Federal.

Estou atendendo a apelo de velhos e novos companheiros, principalmente da militância, prefeitos, vereadores e lideranças, para que dispute a vaga de senador da República, o que poderá ser oficializado no início de agosto, na convenção do partido”, disse o ex-governador.

Depois de um longo período afastado, Pessuti retoma as atividades políticas no MDB por entender que o partido está tomando um rumo diferenciado, voltado a novas filiações para chapas a deputados estaduais e federais, bem como o próprio fortalecimento da agremiação em todo o Estado.

No momento, disse, “estamos com o pé na estrada, onde visitamos o Show Rural, em Cascavel e mantivemos contatos com lideranças e militância do partido. O momento é de fortalecer a aliança com o PSD do governador Ratinho Junior para caminharmos juntos nesta nova empreitada eleitoral”.

Quanto à Fundação Ulysses Guimarães sinalizou que dará continuidade ao trabalho que vionha sendo feito pela então diretoria, com prioridade a novos cursos de formação e qualificação partidária, não apenas para candidatos às eleições, mas para filiados e militantes do MDB sempre seguindo a ética e código de conduta do partido(Pedro Ribeiro/Sintonia Fina).