Eleições: Oficializada a candidatura de Edinho Vieira como Deputado Federal

É empresário, empreendedor e defensor do agronegócio

Nesta semana, foi oficializada a candidatura de Edinho Vieira (fotos) para Deputado Federal pelo Paraná.

Ele é filiado ao PL, apoia a reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do presidente Jair Messias Bolsonaro.

“Pretendo dar continuidade ao trabalho que meu pai, José Eduardo de Andrade Vieira(ex-senador e ex-ministro), desenvolveu, no nosso Estado, junto com parceiros e lideranças em geral”, disse neste sábado, dia sete, adicionando: “Para resolver os problemas, é preciso estar presente

e ver com os próprios olhos as demandas. Por isso, estarei nos municípios ouvindo prefeitos, vereadores, lideranças e, principalmente, a nossa população”.