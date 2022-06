Obras marcam perfil municipalista do governo Ratinho Junior

Diz Deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse que os recursos estaduais liberados nesta quarta-feira, 22, na ordem de R$ 664,5 milhões para obras e compra de equipamentos em 350 cidades são mais um exemplo do perfil municipalista do governo Ratinho Junior (PSD). “Em três meses, o governador repassou R$ 1,1 bilhão que atenderam todos os municípios do Paraná”, disse Romanelli que acompanhou prefeitos de 20 cidades que receberam as autorizações para licitação de pavimentação de ruas, construção de praças, sinalização viária e aquisição de novos equipamentos.

Dos municípios representados pelo deputado na Assembleia Legislativa, quatro receberam autorização para compra de equipamentos rodoviários: São Sebastião da Amoreira, Carambeí, Abatiá e Rancho Alegre; quatro para veículos: Tibagi, Bela Vista do Paraíso, Santa Mariana, São Sebastião da Amoreira e Santo Antônio da Platina: seis foram autorizados a licitar pavimentação, sinalização viária e calçadas: Colorado, Sertanópolis, Bandeirantes, Porto Rico, Rio Azul e Santa Cecília do Pavão. “Vamos executar a pavimentação de mais ruas em Santa Cecília do Pavão que vão trazer mais segurança, eliminar a poeira e o barro e ainda valorizar os imóveis dos moradores”, disse o prefeito Edimar Santos (PSD).

Foram autorizados a construção de cinco complexos esportivos Meu Campinho e praças: Rebouças, Quatiguá, Cambará Colorado e Sapopema. Serão construídos ainda um centro de referência de ação social e um centro de saúde em Colorado, um centro de desenvolvimento econômico em Imbituva, e um prédio para prefeitura de Siqueira Campos. “O importante destacar que a maior parte desses recursos é a fundo perdido, ou seja, não precisar ser devolvida aos cofres do Estado”.

“Obras nos municípios transformam a vida das pessoas. São projetos que têm impacto direto no cotidiano das pessoas porque são demandas apresentadas pelos próprios prefeitos, com apoio técnico das equipes do governo. Esse grande pacote, o maior da história nesse intervalo de tempo, é uma prova de que a gestão inteira sempre se orientou pelo municipalismo, pelo olhar para as realidades locais”, afirmou o governador Ratinho Junior.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Augustinho Zucchi, disse que os editais contemplam as principais demandas apresentadas ao Estado. “Com esses recursos estamos promovendo pavimentações, praças, ciclovias, parques, terminais rodoviários. Infraestrutura urbana é uma das chaves da Agenda 2030. Precisamos avançar cada vez mais nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.