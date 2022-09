Norte Pioneiro dobra os atendimentos de fisioterapia com obra

Com a nova clínica que está em construção

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse nesta quarta-feira, 28, em Jacarezinho, que a Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) deve dobrar o número de atendimentos de fisioterapia com a nova clínica que está em construção na cidade. Segundo ele, os procedimentos feitos por acadêmicos devem passar dos atuais 1,5 mil por mês para uma média mensal de 3 mil, beneficiando pacientes de 43 cidades do Norte Pioneiro.

“É uma clínica nova e moderna, que lutamos muito para convencer o Governo do Paraná a construir. Conseguimos a liberação de cerca de R$ 4 milhões, que estão sendo aplicados de uma forma muito responsável”, informa o deputado Romanelli. “Esse é o melhor jeito de trabalhar, levando resultados para quem precisa e ajudando a melhorar a vida das pessoas com serviços públicos de qualidade”, disse.

Romanelli está sempre presente no Norte Pioneiro e acompanha de perto a expansão das atividades da Uenp. Além da fisioterapia, a universidade também conta com uma clínica de odontologia. “A Uenp cumpre seu papel social, não apenas de ofertar ensino de qualidade e gratuito, mas de ajudar no desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Norte Pioneiro”, comemora Romanelli, que é Doutor Honoris Causa da instituição.

Melhorias — A Clínica de Fisioterapia da Uenp está em fase de conclusão. O novo espaço vai atender ao lado da Clínica de Odontologia, recém inaugurada, no Jardim Panorama, um bairro de classe baixa de Jacarezinho.

O prédio também terá um espaço para abrigar o departamento administrativo e área para pacientes de cardiologia, pneumologia, inalação, neurologia, pediatria, ortopedia, hidroterapia e gerontologia.

Outras melhorias também estão em andamento em Jacarezinho, por conta dos investimentos na construção das clínicas da Uenp. As ruas próximas estão recebendo obras de pavimentação, inclusive no trecho ligando o Jardim Panorama ao campus do IFPR (Instituto Federal do Paraná).

Segundo Romanelli, os investimentos chegam a R$ 8 milhões. A previsão é de que as obras sejam concluídas até o final de 2023. “Quem está sempre presente, sabe do que o Norte Pioneiro e o Paraná precisam: de gente que trabalha para melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha paixão”, aponta Romanelli.