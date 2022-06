Mais novos veículos reforçam a proteção ao Meio Ambiente

Mais 16 veículos para a Patrulha Ambiental em 14 cidades

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou nesta quinta-feira (30) a entrega de mais 16 veículos para a Patrulha Ambiental para 14 cidades de sua base de representação na Assembleia Legislativa. Romanelli disse que os novos veículos vão reforçar as ações locais de proteção ao meio ambiente. “Um dia muito especial para os nossos municípios. O Governo do Estado entregou caminhões que ajudarão a resolver problemas urbanos como coleta de lixo e limpa fossa e assim melhorar a qualidade de vida da população”.

Os caminhões e equipamentos entregues pelo governador Ratinho Júnior (PSD) fazem parte de um pacote de 208 veículos que somam R$ 60 milhões em investimentos. Os recursos vêm da indenização paga pela Petrobras ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Fdma), por causa de um acidente ambiental há mais de 20 anos no Rio Iguaçu.

“A Patrulha Ambiental também ajuda na parte de limpeza de fossa, coleta seletiva de resíduos sólidos, recolhimento de entulhos de material de construção – que muitas vezes é jogado em terreno baldio –, então é toda uma preparação para colaborar com o meio ambiente, já que o Paraná é considerado do Estado mais sustentável do Brasil”, disse o governador.

CIDADES – Os veículos foram destinados para os seguintes municípios do Norte Pioneiro, Campos Gerais e Noroeste representados por Romanelli: Abatiá (caminhão caçamba, poli guindaste e 5 caçambas), Figueira (caminhão limpa fossa), Ipiranga (caminhão limpa fossa), Japira (caminhão coletor de lixo compactador), Joaquim Távora (caminhão coletor de lixo compactador) e Jundiaí do Sul (caminhão pipa).

Também receberam novos equipamentos as cidades de Santana do Itararé (caminhão pipa), Santo Antônio do Caiuá (caminhão pipa), São Pedro do Paraná (caminhão pipa), Sapopema (caminhão limpa fossa), Sertaneja (caminhão pipa), Sertanópolis (caminhão pipa), Siqueira Campos (caminhão caçamba, poliguindaste e 5 caçambas e caminhão pipa) e Santa Cruz de Monte Castelo (caminhão pipa e caminhão coleta reciclável/baú).

O Paraná contabiliza a entrega de 568 veículos desde 2019, com investimento total de R$ 157,6 milhões. A Patrulha Ambiental é uma iniciativa da Sedest, executada através do Instituto Água e Terra (IAT).