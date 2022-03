Novas ruas do Aparecidinho III começam a receber asfalto

Obras foram retomadas nesta quarta-feira no bairro platinense

Retomou nesta quarta-feira, 23, a implantação do asfalto nas ruas do Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina. Os trabalhos com a aplicação da massa asfáltica começaram na rua Olegário de Almeida e se estenderão por mais seis ruas do bairro.

Moradora do local há 14 anos, Vera Lúcia de Oliveira comemora a mudança que a pavimentação trará ao bairro. “É maravilhoso ver o asfalto chegar aqui, pois não aguentávamos mais conviver com a poeira e o barro. Agora minha casa vai permanecer limpa sem aquela terra que levantava da rua”, relata.

Rosane Pereira Medeiros mudou-se para o bairro há apenas quatro meses e já celebra a melhoria. “Acabei de comprar minha casa e ganhei o asfalto de presente”, comentou observando o caminhão passar espalhando a massa asfáltica em frente sua casa.

Correções do projeto e reajustes de valores resultaram no atraso da pavimentação ao longo de 2021 e as obras ficaram paralisadas por cerca de três meses, sendo retomadas em novembro com a conclusão das calçadas, meio-fio e drenagem das ruas. A RM Resende é a empresa responsável pela execução. Nesta nova etapa, após o término de aplicação da massa asfáltica nas ruas mais próximas à PR-092, a empresa retomará os trabalhos de drenagem e estruturação na parte mais baixa do bairro.

“Estamos muito felizes em ver a realização de um sonho para muitos dos moradores do Aparecidinho e também um dos principais objetivos da nossa administração. O asfalto trará além da valorização do bairro, melhora na qualidade de vida da população que ali reside”, comentou o prefeito José da Silva Coelho Neto.

A pavimentação do Aparecidinho III teve início em 2019 e está orçada em mais de R$6 milhões em investimentos do Governo do Estado com contrapartida da prefeitura municipal, que é responsável pela administração e fiscalização da obra junto à construtora.

São aproximadamente 38 mil metros quadrados de asfalto, 9 mil metros de meio fio e 14 mil metros de calçadas beneficiando mais de quatro mil moradores.