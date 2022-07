Leia Nota pública do ‘Cidadania/PR’ sobre intolerância política

Partido assinado por Rubens Bueno manifesta repúdio contra violência

O Diretório do Cidadania no Paraná lamenta profundamente as mortes violentas ocorridas em Foz do Iguaçu motivadas por divergências políticas que, sejam quais forem, jamais devem descambar para violência ou colocar em risco a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, desejamos que o caso seja apurado de forma transparente e com o máximo de rigor.

A intolerância política vem se acirrando cada vez mais em nosso país e essas mortes lamentáveis servem de alerta para toda a sociedade. Nosso país precisa de um governo de união. Uma disputa irracional entre extremos não é saudável para qualquer democracia. Pedimos paz, bom senso e razão nesse processo eleitoral que se inicia.