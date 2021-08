Norte Pioneiro tem R$ 4 milhões para enfrentar a Covid-19

Municípios credenciados vão receber três parcelas, referentes a julho, agosto e setembro, num único pagamento

O Ministério da Saúde fará o repasse de mais de R$ 4 milhões para enfrentamento da Covid-19 em 19 cidades do Norte Pioneiro. O Diário Oficial da União trouxe o credenciamento, em caráter excepcional, de unidades como centros comunitários e centros de atendimento para o tratamento da doença em todo país.

Além das 19 cidades da região, Colorado e Querência do Norte, no noroeste, também vão receber R$ 480 mil para o enfrentamento da doença. “Muitos municípios transformaram unidades de saúde em centro de referência exclusivo para covid-19 e esse recurso vai ajudar na manutenção e ampliação do atendimento aos pacientes”, avalia o deputado.

Foi deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) quem confirmou nesta sexta-feira, dia 20.

Centros comunitários são pontos de serviço de referência próximos às comunidades com referência na atenção primária à saúde. Já os centros de atendimento foram criados para conter a transmissibilidade do vírus ao reduzir a ida de pessoas com sintomas leves aos serviços de urgências ou hospitais. Um dos exemplos é Cornélio Procópio, que transformou uma unidade básica de saúde (foto) em centro de atendimento. A cidade teve duas unidades credenciadas.

Os municípios credenciados vão receber três parcelas, referentes a julho, agosto e setembro, em um único pagamento. Cornélio Procópio, Jacarezinho, Rancho Alegre e Colorado vão receber três parcelas de R$ 100 mil. Cornélio Procópio, com duas unidades, vai receber R$ 600 mil. Carlópolis vai receber três parcelas de R$ 80 mil, em um único pagamento.

Já os municípios de Bandeirantes, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova América da Colina, Quatiguá, Santa Cecília do Pavão, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja, Siqueira Campos, Uraí, Wenceslau Braz e Querência do Norte, vão receber três parcelas de R$ 60 mil, totalizando o valor de R$ 180 mil para cada município, pagos de uma única vez.