Região recebe mais 11 mil vacinas  

Bandeirantes, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina terão 3.510 doses, 1.170 para cada cidade



As regionais de Saúde de Jacarezinho e Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, começaram a receber nesta sexta-feira, 28, mais 11.205 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19.

A remessa encaminhada à região faz parte da 21ª lote de distribuição do Ministério da Saúde, que contempla ainda, com imunizantes da Pfizer/BioNTech, os municípios de Bandeirantes, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, que vão receber 3.510 doses, 1.170 para cada cidade.

As doses extras da vacina Pfizer/BioNTech para os três municípios do Norte Pioneiro foram definidas pela Secretaria de Estadual de Saúde considerando a capacidade de armazenamento e aplicação do imunizante, que possui orientações específicas distintas dos demais imunizantes utilizados no Paraná.

“São mais 10.755 doses para a regional de Cornélio Procópio e outras 9.450 para a região de Jacarezinho que vão garantir a primeira aplicação de vacina em mais de 11 mil pessoas dos grupos de risco”, destaca o deputado Romanelli (PSB).

Com essa remessa da AstraZeneca, serão imunizados os integrantes do grupo de comorbidades e pessoas com deficiência permanente, trabalhadores de transporte aéreo e portuário, forças de segurança, salvamento e Forças Armadas e profissionais da educação. A vacina da Pfizer, por sua vez, será aplicada em pessoas com comorbidades e deficiência permanente e também em gestantes e puérperas com comorbidades.

Vacinômetro — Até às 15 horas desta sexta-feira, 28, o Vacinômetro nacional registrou o total de 112.854 doses aplicadas com a primeira vacinação no Norte Pioneiro. O número representa 86,15% das doses de imunizantes distribuídas à região. Já com a segunda dose, foram imunizadas 92.626 pessoas, o que representa 68,8% do total de imunizantes que já chegaram à região.