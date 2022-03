Norte Pioneiro prestigia filiações de lideranças ao PSD em Curitiba (vídeo)

Neste final de semana no restaurante Madalosso em Santa Felicidade

O PSD do Paraná ganhou o reforço de seis deputados estaduais nesta sexta-feira, 25. A filiação dos deputados Luiz Cláudio Romanelli Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Junior, , Tiago Amaral e Jonas Guimarães aconteceu no restaurante Madalosso em Curitiba, com a presença do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O encontro reuniu cerca de 1.000 pessoas. Estiveram presentes secretários de Estado, deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e lideranças políticas de diversas regiões do Estado. “Somos o maior partido do Paraná. Dos 399 municípios, 131 prefeituras são comandadas por prefeitos do PSD, incluindo 9 das 10 principais cidades do estado”, destacou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Romanelli está muito à vontade em ingressar na nova legenda. “Estou bastante confortável com esta decisão, o PSD é um partido social-democrata, tem posições com as quais eu me alinho, além de fortes lideranças nacionais e estaduais”, afirmou no evento realizado em Curitiba para marcar a filiação.

O primeiro secretário da Alep disse que o PSD tem uma dinâmica interna interessante e é uma legenda que atua de forma plural, abrindo espaço para que todos os seus integrantes possam opinar e se posicionar sobre as questões políticas. Ele elogiou a condução do partido pelo governador, a quem agradeceu pelo convite para ingressar na legenda.