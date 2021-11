Norte Pioneiro prestigia evento de filiação ao PSD

Mais de 500 pessoas prestigiam iniciativa realizada em Cambé

Mais de 500 pessoas prestigiaram hoje de manhã o grande ato de filiação promovido pelo PSD, em Cambé. Além de Alex Canziani, secretário de Governo de Londrina, seis prefeitos, que estavam filiados ao PTB, confirmaram a troca de partido, além de vice-prefeitos e lideranças.

O evento contou com a participação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; do governador do Paraná, Ratinho Jr.; do deputado federal Antônio Brito, líder do PSD na Câmara dos Deputados; secretários de Estado; além de 30 prefeitos e lideranças de mais de 60 municípios.

A deputada federal Luísa Canziani aguarda decisão judicial para deixar o PTB e passar a integrar a bancada federal do partido, que será a maior do Paraná com quatro representantes. Na Assembleia Legislativa são 8 deputados, o segundo maior número. O PSD é atualmente o maior partido do Estado e conta com 136 prefeitos, 656 vereadores e mais de 36,5 mil filiados. Ao todo, o partido conquistou 1.076.877 votos, 270 mil a mais do que o segundo colocado, o DEM. “O PSD é um partido de grande projeção nacional, onde há respeito de divergências. É isso que busco na minha vida pública”, salientou a deputada Luísa.

Para Kassab o PSD está em um momento muito importante no Paraná. “O governador Ratinho Jr. está fazendo um excelente trabalho e agora temos mais dois fortes expoentes da política estadual (Luísa e Alex Canziani) e mais gente vindo por aí”, salientou. Ele também afirmou que o partido articula para lançar candidatura própria à presidência da República. “O senador Rodrigo Pacheco (MG) tem feito um excelente trabalho, demonstrou grande capacidade de liderança e é um nome forte para concorrer à presidência. E temos o governador Ratinho Jr, que está fazendo um excelente trabalho, e que será nosso futuro presidente”, afirmou.

Para o governador Ratinho Jr. a entrada de Luísa e Alex Canziani fortalece o partido. “O Alex é uma liderança consolidada, ele é muito respeitado pelo trabalho que desenvolveu em favor da educação do nosso Estado e do País. Já a Luísa é uma liderança jovem, a mais nova da Câmara dos Deputados e que conseguiu se destacar pela seriedade do seu trabalho”, afirmou. Já Alex Canziani lembrou que Gilberto Kassab é um dos maiores articuladores da política nacional. “O Kassab tem essa capacidade de articulação para fortalecer o partido e tenho certeza de que o PSD será o maior partido do País. Estamos entrando em um grupo que respeita as divergências e com um grande futuro pela frente”, disse.