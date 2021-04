Norte Pioneiro fortalece ‘Podemos’

A reunião on-line contou com a participação da região

A Fundação Podemos realizou sua primeira reunião remota por conta da pandemia do novo coronavírus, na última quinta-feira, dia oito, com o objetivo de fortalecer sua base e, juntamente com lideranças de diversas cidades, unir forças e buscar mais recursos para os municípios do Paraná.

Comandada pelo vereador de Curitiba, Denian Couto (PODE), a Fundação Podemos tem como missão atuar de forma significativa no desenvolvimento do partido e na promoção de seus ideais, ajudando a construir um país forte, soberano e justo, por meio do acesso a debates, estudos e na formação de políticos reconhecidos pelas melhores práticas de transparência, participação e democracia direta.

“A Fundação Podemos funcionará como auxílio à formação política e será ponte para as demandas dos municípios e das regiões. A Fundação quer dar efetividade ao trabalho dos vereadores, prefeitos e líderes“, explica Denian.

Municípios do Norte do Paraná

A reunião on-line contou com a participação de diversos atores políticos do Norte do Paraná. Em Londrina, o vereador Beto Cambará e o Vice Presidente do Podemos, André Trindade. Em Cambé, Benê Filho, então candidato a prefeito com mais de 10 mil votos, vereador Lucas Mil Grau, Lucas Silva, presidente municipal do Podemos e Marquinhos do Alarme, membro da Executiva da do partido.

Em Arapongas, participaram da videoconferência Itamar, presidente Municipal do Podemos, vereador Aroldo Pagan e Guto, então candidato a prefeito da cidade nas eleições de novembro de 2020. Em Rolândia, Delegado Lara, então candidato a prefeito do partido e Elton Stecca, secretário do Podemos em Rolândia. Na cidade de Apucarana, contamos com a participação da então candidata a prefeita, Carolina Scarpelini.

Em Andirá, o vereador Adilson dos Santos e o vice-prefeito do município, Pontinho. Na cidade de Bandeirantes, os vereadores Gustavo (PSC), Eduardo e Dr. Castro, ambos do Podemos.

Outros Municípios:

Wenceslau Braz: Paulo Henrique (Rick) – ex-vereador; Alisson – vereador (PODE)

São José da Boa Vista: Jovane Tarantela – Vereador e Presidente da Câmara Municipal pelo Solidariedade

Jaboti: Luisinho – liderança ligada ao prefeito Regis William (PSD)

Santo Antônio da Platina: Leandro Santos – candidato a vereador nas eleições de 2020.

Abatiá: Vereadora Léia (PODE) e

Japira: Hariel Fogaça- Presidente da Câmara Municipal.