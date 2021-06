Norte Pioneiro em revista semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Rancho Alegre

A Paraná Esportes entregou kits de materiais esportivos para a Prefeitura de Rancho Alegre. Os materiais contêm diversos equipamentos que vão auxiliar na prática de atividades para a terceira idade. Rancho Alegre também recebeu recursos do programa Paraná Mais Cidades, mantido por meio de parceria entre a Assembleia Legislativa e o Governo do Paraná. Foram liberados R$ 150 mil para a reforma de uma UBS (Unidade Básica de Saúde). A obra já foi iniciada.

Pedágio

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), destacou que o novo modelo de pedágio é fator estruturante para o Paraná. O parlamentar é integrante da Frente Parlamentar sobre os Pedágios e rodou o Estado para ouvir os paranaenses acerca do encerramento dos atuais contratos e da nova modelagem para a concessão de rodovias. Ele sustenta que se trata de uma questão estruturante, com impacto na economia estadual. Para o deputado, a sociedade espera que a nova proposta atenda aos anseios dos paranaenses, que rejeitaram o modelo híbrido proposto inicialmente pela União.

Norte Pioneiro

Prefeitos da região da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro) debateram com o ministro da Educação, Milton Ribeiro e com o presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), Marcelo Ponte, questões referentes ao funcionamento de programas como o PNAE (Alimentação Escolar), o PNATE (Apoio ao Transporte) e o PAR (Plano de Ações Articuladas).

Como os municípios estão se preparando para o retorno às aulas com segurança, os chefes do executivos buscam alternativas em conjunto para solucionar os principais desafios da Educação, de modo a preservar a saúde de estudantes, professores e profissionais do setor.

Vacinação

Professores e agentes administrativos da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) começaram a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As doses do imunizante são aplicadas em Jacarezinho. Assim, os servidores que atuam nos campi de Cornélio Procópio e Bandeirantes têm de se deslocar para serem vacinados.

A Uenp atua na linha de frente no enfrentamento da pandemia desde os primeiros casos registrados na região. Servidores positivados com o vírus devem adiar a vacinação em até quatro semanas após o início dos sintomas ou a partir da primeira amostra de PCR positiva em pessoas assintomáticas. Já quem recebeu a dose da vacina contra a influenza deve aguardar 14 dias para se vacinar.

Segunda chance

Por falar em vacinação, Romanelli afirmou que a vacina salvou a sua vida. Em recuperação dos efeitos da covid-19, o deputado foi diagnosticado com a doença no início deste mês, mesmo após ser imunizado com as duas doses da vacina. “As vacinas salvaram a minha vida. Estou em recuperação por causa da infecção, mas as inflamações reduziram bem e agora estou enfrentando apenas os efeitos do pós-Covid”, disse durante encontro virtual que reuniu diversas lideranças paranaenses para debater economia, pandemia, pedágios e serviços públicos.

Cornélio Procópio

Decisão do prefeito Amin Hannouche (PSD), de Cornélio Procópio, colocou o município em destaque e na vanguarda das ações para frear o avanço da covid-19. Amin transformou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em UAR (Unidade de Atendimento Respiratório), que virou referência em todo o Paraná. A ação tem um único objetivo:

promover agilidade na chegada de pacientes do município com procedimentos para detecção da doença e encaminhá-los imediatamente para atendimento hospitalar. “Foi uma decisão emergencial para conter o avanço da covid-19. Foi a única solução encontrada para frear o avanço da doença em Cornélio Procópio”, justifica o prefeito.

Tomazina

A Prefeitura de Tomazina inaugurou a Sala do Empreendedor (foto principal) que funcionará como um canal de atendimento para incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A Sala também vai facilitar a abertura de novos negócios e oferecer orientações e capacitações aos MEIs (Microempreendedores Individuais) e microempresas.

O setor de turismo, que é um dos principais responsáveis pela economia de Tomazina, também será beneficiado com o novo espaço, que contará com um ponto de orientação e capacitação de empresas para a participação em compras públicas. Os atendimentos serão realizados de forma presencial e online. Mais informações podem ser feitas pelo telefone (43) 9 9934-0768.

Sertaneja

A Prefeitura de Sertaneja finaliza as obras da nova Clínica de Fisioterapia, que está sendo instalada em anexo à UBS, no distrito de Paranagi. Antes, os moradores da localidade tinham de se deslocar até a cidade para receber atendimento. Foram investidos cerca de R$ 280 mil na nova UBS.

Além da clínica de fisioterapia, o novo espaço tem também farmácia, posto odontológico, consultórios e sala de vacinas, entre outras melhorias. “Esta clínica é de muita importância para Paranagi. As pessoas que antes precisavam ir para Sertaneja, agora tem tudo bem pertinho.”, resume o prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD).

Sertaneja 2

Ainda em Sertaneja, a Prefeitura iniciou um plano de arborização que prevê o plantio de cerca de 2 mil árvores de várias espécies. Dentre elas, Cássia, Cerejeira do Japão, Resedá Mirim, Falso Barbatimão, Ipês de cores variadas, Manacá da Serra, Quaresmeira e Oiti. O prefeito Jamison apela para o bom senso da comunidade, para que as mudas possam crescer fortes e vigorosas e ajudar na preservação do meio ambiente.