Norte Pioneiro em revista semanal

Olho Clínico

O novo edital que será elaborado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) vai ser criteriosamente analisado pelos deputados estaduais.

O “olho clínico” da Frente Parlamentar sobre os Pedágio quer conferir cuidadosamente se na proposta estará o que foi acordado com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que aceitou a proposta do Paraná pela menor tarifa e caução para as obras de duplicação e melhorias nas rodovias que serão pedagiadas no estado.

Segundo o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto), há sinal de alerta no ar. “Estamos de butuca. Se pensam que vamos olhar o contrato do novo pedágio com luz de lamparina estão errados. Vamos usar holofotes e lupas para conferir o que foi acordado com o presidente”, avisa.

Vitória parcial

Lideranças do Norte Pioneiro parabenizam e apoiam a Frente Parlamentar sobre os Pedágios, pela conquista das principais propostas referentes ao novo modelo de contrato, previsto para este ano. Durante a audiência pública em Jacarezinho, que detém a praça de pedágio que cobra a segunda tarifa mais cara do Paraná, no valor de R$ 24,40, prefeitos consideraram o recuo do governo federal uma vitória parcial dos paranaenses contra as altas tarifas de pedágio praticadas nas rodovias do Anel de Integração.

Esperança

O presidente da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), prefeito Hiroshi Kubo (PSD), de Carlópolis, disse que a região está voltando a respirar e a ter esperança no seu desenvolvimento. Ele defende melhorias em toda a malha rodoviária estadual e federal, já que está se encerrando um período da concessão de pedágio, que será renovado por mais 30 anos. “Essas conquistas certamente virão e perdurarão por mais 30 anos, o que não tivemos nos últimos 25 anos”.

Manifesto na Uenp

O Centro Acadêmico da Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) fez um manifesto exigindo vacinação para todos acadêmicos da área da saúde da instituição. A meta é imunizar os estudantes para garantir a proteção deles e antecipar os atendimentos na Clínica de Odontologia, que poderia voltar ao normal. “Jacarezinho e região precisam dos estudantes dos cursos da saúde”, diz o manifesto.

É golpe

Mutuários da Cohapar em Cambará devem ficar atentos ao novo golpe pelo whatsapp que está em andamento. O alerta é da própria companhia de habitação, que identificou e emitiu o alerta. Por meio de mensagem pelo Whatsapp, as pessoas interessadas na contratação das 56 unidades habitacionais em construção na cidade estão sendo contatadas para transferir dinheiro para uma conta de pessoa física. Essa seria uma condição para verificar se o financiamento será aprovado. Cuidado, não caia no golpe! A Cohapar não solicita depósitos em nome de pessoas físicas e não cobra para que os interessados participem dos processos seletivos.

Joaquim Távora

O prefeito Reginaldo Vilela (Pode), de Joaquim Távora, esteve em Curitiba, acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Rodrigo José Neves Elipechuk e da veterinária Simone Souza(foto principal). Os três voltaram da capital com boas notícias.

Nos próximos meses, a cidade ganhará um caminhão compactador, para coleta convencional de resíduos sólidos. A cidade também vai ganhar recursos para a construção do barracão de reciclagem do CIAS (Consórcio Intermunicipal do Aterro Sanitário). Além dessas duas conquistas, o prefeito solicitou recursos para o parque com o mirante, no Vale da Pirambeira. O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli é o representante oficial de Joaquim Távora na Assembleia Legislativa do Paraná e o principal responsável por muitas das conquistas do município nas últimas décadas.

Ribeirão Claro

Quem também esteve em Curitiba recentemente foi o prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSB). Acompanhado do deputado Romanelli, Bonato esteve na Casa Civil, onde manteve contato com o secretário Guto Silva.

O objetivo foi de ampliar o diálogo com o Governo do Paraná para atrair benefícios para a cidade, conhecida como Pérola do Norte e que tem no turismo aquático e de aventura e no agronegócio suas principais vocações.