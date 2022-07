Norte-pioneirense é pré-candidato a vice

O Partido dos Trabalhadores do Paraná oficializou em seu Encontro Estadual, neste sábado, 2, a pré-candidatura de Roberto Requião ao governo do Paraná, e indicou o ex-presidente da Assembleia Legislativa, Hermas Brandão (foto), do Partido Verde, como vice.

O empresário Hermas Eurides Brandão tem 79 anos, iniciou-se na década de 1970, quando se elegeu prefeito de Andirá em 1976, assumindo em 1977 e permanecendo no cargo até 1982. No ano seguinte, assumiu como deputado estadual.

Reelegeu-se para o mesmo cargo nas eleições de 1986, 1990, 1994, 1998 e 2002. Foi secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná entre 1995 a 1998. Foi vice-presidente da Assembleia Legislativa entre 1993 e 1994, e no ano 2000 eleito Presidente da Alep. Também presidente do Tribunal de Contas.

Além da indicação da chapa que deverá ser aprovada na convenção da Federação Brasil Esperança, que congrega além do PT, o PCdoB e o PV, cerca de 25 pré-candidaturas para Câmara Federal, e 43 pré-candidaturas para a Assembleia Legislativa. O encontro ainda aprovou que a Executiva da legenda encaminhe junto aos partidos da federação e outros possíveis partidos coligados um acordo para a apresentação de um nome para à disputa ao Senado.

Os presidentes dos partidos da Federação, Raphael Rolim do PV e Elton Barz do PCdoB, também estiveram presentes, fizeram uma saudação no ínicio do encontro, assim como o líder do MST-PR, Roberto Baggio, e o presidente da CUT-PR, Márcio Kieller.