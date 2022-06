Nereu Moura lamenta incertezas provocadas pelo poder Judiciário

Parlamentar se manifesta sobre decisão que permitiu retorno de Francischini e outros quatro deputados

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal levou os deputados Fernando Francisquini, Emerson Bacil, Paulo do Carmo e Cassiano Caron, todos ex Partido Social Liberal (PSL) e atuais União Brasil (UB), de volta às cadeiras na Alep. Com a cassação do mandato de Francischini, no fim do ano passado, os outros três também tiveram que deixar os cargos, por conta da recontagem de votos e reorganização das cadeiras.

A decisão liminar veio do ministro Nunes Marques, do STF, na tarde de quinta-feira, dia dois, que suspendeu a cassação determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em outubro do ano passado. Durante a votação, nas eleições de 2018, Francischini foi às redes sociais relatar que várias pessoas o procuraram, relatando problemas nas urnas.

Segundo o deputado Nereu Moura (foto), “essas idas e vindas dos membros do poder Judiciário com decisões totalmente diferentes acabam por gerar um descrédito enorme e abalar o ordenamento jurídico brasileiro”, comentou, preocupado.

O parlamentar lembrou que nada fez para cassar o deputado Francischini, que foi um encaminhamento do ministério público e uma decisão do TSE, entretanto sente-se no dever de defender seu mandato até em respeito à população que votou nele. Argumentou:: “Vivemos tempos difíceis, onde imperam as desavenças e tentativas de arranhar a Constituição e a Justiça tem que ter um posicionamento claro e firme e não a cada passo gerar mais incertezas e perplexidade”, completou.