Natan Sperafico assume mandato

Engenheiro de Toledo entra na vaga de Maria Victória

O toledano Natan Sperafico (PP) assinou, durante a sessão plenária desta segunda-feira (5), o termo de posse como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele ocupa a vaga aberta por Maria Victoria (PP) que pediu licença do parlamento por 120 dias.

Natan Sperafico é o atual terceiro suplente da coligação PP/PTB/DEM/PSDB/PSB. Os dois primeiros suplentes, Evandro Junior e Pier Petruziello declinaram da possibilidade de assumirem a cadeira. Natan Sperafico recebeu 28.858 nas eleições de 2018.

Histórico – O deputado Natan Sperafico tem 32 anos e é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 2014. Ele é filho do ex-deputado federal e ex-secretário-chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico.

Natan é produtor rural na região Oeste do Paraná e filiado ao Progressistas desde 2011. Suas principais bandeiras são o municipalismo, a defesa da agropecuária, inovação e tecnologia e as pautas de interesse da juventude.

“Quero trabalhar pela região de Toledo que estava sem representatividade política. Defendo o homem do campo e o agronegócio, mola propulsora da economia do nosso estado e nosso país”, afirma sobre a expectativa de seu mandato no Legislativo estadual.