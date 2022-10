Multidão sai às ruas em apoio a Bolsonaro e Paulo Martins no PR

Véspera das eleições marcada por manifestações

O sábado, dia primeiro, véspera das eleições, foi marcado por manifestações. Em muitos municípios do Paraná, a população participou de carreatas e motociatas para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também ao deputado federal Paulo Martins (PL), candidato ao Senado, com o apoio tanto do presidente quanto do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Em Curitiba, Paulo Martins percorreu vários bairros, acompanhado por milhares. Bandeiras e camisas do Brasil pintaram a cidade de verde e amarelo. “O que eu vi hoje aqui e o que tenho visto em cada canto do estado por onde passei nessa campanha é o termômetro que vale. Definitivamente, foi a motocarreata da vitória”, avaliou.

O candidato ao Senado, que desde o início da campanha já contava com o apoio de Jair Bolsonaro e Ratinho Junior, cresceu ao longo das últimas semanas, e conquistou apoio de mais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados e lideranças políticas importantes.

Em levantamento recente do Índice de Exposição Digital, Paulo Martins já havia ultrapassado o ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil) e atingido o topo do ranking. O índice monitora o desempenho de políticos no ambiente digital, incluindo redes sociais, exposição em notícias e em sites de buscas.

Paulo Martins considera que o objetivo foi alcançado.

“ O paranaense entendeu que a luta aqui é pela liberdade, é por cada um de nós, por nossas famílias, por nossos valores. E, diante disso, não dá para ser apenas mais um no Senado, tem que ter coragem para enfrentar”. E acrescentou: “Também não dá para confiar em quem já traiu o Paraná e o próprio presidente. Esse estado é o meu plano A, e o povo hoje sabe que, quem é Bolsonaro e quem é Ratinho Junior, também tem que ser Paulo Martins”.

