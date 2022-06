Sepultado corpo de ex-vereador Vivi Vilani

Corpo foi velado na sede do Legislativo platinense

O comerciante José Vergínio Furtado Vilani (foto) faleceu nesta sexta-feira, dia três. Um infarto causou a morte e seu corpo foi encontrado em torno de 15 horas no seu quarto, onde residia atualmente, no Hotel Baggio, no centro de Santo Antônio da Platina.

Seu corpo foi velado na câmara Municipal e o sepultamento neste sábado às 9h30m no cemitério São João Batista.

Vivi, como era conhecido, trabalhou muitos anos na Relojoaria Vilani, conceituada empresa platinense.

Foi vereador.

Casado com Sônia, deixou um casal de filhos, Vinícius e Viviene (que moram hoje em Curitiba) e cinco netos.