Mauro volta à Comissão de Segurança da Alep

Para agilizar projetos e atender demandas na área da segurança

O deputado estadual Mauro Moraes (foto), voltou a integrar a Comissão de Segurança Pública da ALEP (Assembleia Legislativa do Paraná).

Líder do PSD no Parlamento e fundador do Movimento Paraná Sem Violência, o parlamentar ocupou o cargo de presidente da Comissão por três mandatos consecutivos, tendo sido responsável por importantes conquistas das classes policiais neste período, como a aprovação do Subsídio e a abertura de concursos públicos para reposição de efetivos da Polícia Militar e Civil.

Moraes afirma que seu retorno tem como propósito dar celeridade aos projetos do Governo na área da segurança e, sobretudo, visibilidade às demandas das forças policiais, como fez durante os anos em que atuou como presidente da Comissão.